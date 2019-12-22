Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide

22.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:17

Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Maz Kruse ve Tolga Ciğerci, ilk kez Beşiktaş derbisinde sahada yer alırken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka ise yedek kulübesinde müsabakayı takip etti.



Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli 9 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Max Kruse, Tolga Ciğerci ilk 11'de sahaya çıkarken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zanka da mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.



Fenerbahçe'de ilk kez 11 heyecanı yaşayan Muriqi ve Kruse, Beşiktaş ağlarına 1'er gol bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA