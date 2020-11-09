Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı açıklandı.
Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı şu şekilde:
9. HAFTA21 KASIM CUMARTESİ13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)22 KASIM PAZAR 13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)23 KASIM PAZARTESİ19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
10. HAFTA27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)28 KASIM CUMARTESİ13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)29 KASIM PAZAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)30 KASIM PAZARTESİ19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11. HAFTA4 ARALIK CUMA19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)5 ARALIK CUMARTESİ13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)6 ARALIK PAZAR13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)7 ARALIK PAZARTESİ
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
- Derbisi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı