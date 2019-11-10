Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı potada üstünlüğünü sürdürdü

10.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:50

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-80 yenerek, rakibi karşısında yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son çeyreğindeki performansıyla Fenerbahçe Beko, rakibini 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde 7. maçında 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Sigorta üst üste üçüncü, toplamda ise 5. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takıma karşı son 6.5 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürdü. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi son 16 turunda 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a 17 resmi derbide de galibiyet sevinci yaşatmadı.

Ligde 7.5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7.5 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 19 lig maçını da kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun Ataşehir'deki salonda rakibine karşı galibiyet serisi de 17'ye yükseldi.

Obradovic hiç kaybetmedi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü unutulmadı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla andı.

Her iki takımın oyuncuları, ölümünün 81. yılında Atatürk'ü anmak için sahaya pankartla çıktı.

Hakemlerle taraftar arasında gerginlik

Fenerbahçeli bir taraftarın karşılaşmanın hakemlerine tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Son çeyrekte bir pozisyonu izlemek için masaya gelen hakemlere, sarı-lacivertli bir taraftar tepki gösterdi. Bunun üzerine hakemler o alandan ayrılarak güvenlik sorumlularının taraftarı uyarmasını istedi.

Bu sırada salondaki Fenerbahçeli taraftarlar da maçın hakemlerini protesto etti. Güvenlik güçlerinin taraftarı sakinleştirmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Skorboard arızasıyla maç durdu

Derbinin son çeyreğinde skorboard arızası nedeniyle maç sık sık durdu.

Zaman zaman yapılan fauller ve atılan sayılar skor tabelasına yansıtılamadı. Bu nedenle son çeyrekte yaklaşık 10 dakika duraklama oldu.

Kaynak: AA