Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

Temmuz ayının son günlerinde Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanması beklenen bu dev karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla beklediği anlardan biri haline geldi. Fenerbahçe'nin temmuz ortasında başlatacağı yurt dışı kampını, Benfica ile gerçekleştireceği bu önemli müsabaka ile tamamlaması planlanıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmayacağı ise taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona Portekiz'de gerçekleştireceği özel kamp ile hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Benfica ile, prestijli Eusebio Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, bu karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi yoksa şifresiz mi?

TEMMUZ AYINDA ESTADIO DA LUZ'DA DEV MAÇ

Temmuz'un son haftasında oynanması planlanan bu kritik hazırlık maçı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin temmuz ortasında başlayacağı kamp sürecini, Benfica ile oynayacağı bu önemli karşılaşmayla tamamlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Portekiz kampı boyunca çeşitli hazırlık maçları yapacak. Bu maçların en dikkat çekenlerinden biri ise Benfica'ya karşı oynanacak olan mücadele. Bu dev randevu, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan bu hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. S Sport Plus; Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayın yapan platformlar üzerinden izlenebilecek.

EUSEBIO KUPASI'NDA HEYECAN DORUKTA

Fenerbahçe, Eusebio Cup kapsamında Portekiz'in köklü kulübü Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Lizbon'daki kampını bu prestijli maçla noktalayacak. Karşılaşma, Benfica'nın ev sahibi olduğu Estadio da Luz'da oynanacak.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli mücadele, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22:00 olarak belirlendi.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Maç, Benfica'nın iç saha karşılaşmalarını da oynadığı Estadio da Luz Stadyumu'nda yapılacak. Bu tarihi stat, Avrupa futbolunun en önemli arenalarından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'NİN PORTİEKİZ KAMPINDAKİ DİĞER MAÇLAR

Sarı-lacivertli takımın kamp süresince oynayacağı diğer hazırlık maçları şu şekilde planlandı:

• 23 Temmuz: Al Ittihad

• 26 Temmuz: Benfica

• 30 Temmuz: Lazio