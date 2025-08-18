20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak olan Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak. Maçı izlemek isteyenler için güzel haber geldi. Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak, TRT 1 canlı yayınlayacak mı gibi sorular artık netlik kazandı. İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe – Benfica maçına dair yayın bilgileri…

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kapsamında Fenerbahçe ile Benfica, 20 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece tüm Türkiye, bu heyecan dolu mücadeleyi ekstra bir ücret ya da üyelik gerekmeden izleyebilecek.

TRT 1, daha önce de Avrupa kupası maçlarını açık kanaldan yayınlayarak sporseverlerin takdirini kazanmıştı. Bu yıl da Fenerbahçe Benfica maçı için benzer bir uygulama geçerli olacak. Karşılaşmayı uydudan, dijital platformlardan ya da TRT İzle uygulaması üzerinden takip etmek mümkün.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'in şifresiz yayın kararı, özellikle yurt içindeki Fenerbahçe taraftarları için büyük bir kolaylık sağlıyor. Mobil cihazlardan ya da televizyondan maçı canlı olarak izlemek isteyenler için tüm erişim kanalları açık olacak.