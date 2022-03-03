Fenerbahçe Beko: 84-79

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garia, Fernando Rocha, Saulius Racys

Turkish Airlines EuroLeague'in 28'inci haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.

Maç öncesi iki takım oyuncuları, hakemlerin ellerinde tuttuğu, "Stop the war" yazılı, Türkçesi "Savaşı durdurun" olan pankart ile foto muhabirlere ve kameramanlara poz vererek EuroLeague'deki her maç öncesi olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatı protesto etti.