Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti

Medya patronu Acun Ilıcalı, yoğun takvimine rağmen Fenerbahçe'yi dün akşamki Denizlispor maçını statta takip etti. Başkan Ali Koç, koronavirüs testi yaptırdığı için statta yoktu. Acun Ilıcalı ise artan vakalar ve soğuk havaya rağmen Fenerbahçe'yi izlemekten vazgeçmedi. Ilıcalı, yakın arkadaşı olan yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nu da galibiyetten ötürü kutladı.

Gönül verdiği Sarı-Lacivertli takıma bugüne dek birçok kez destekte bulunan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe maçlarını kaçırmıyor. Ilıcalı, işlerine rağmen Fenerbahçe'nin müsabakalarını izlemekten vazgeçmiyor, aynı zamanda basketbol takımını da takip ediyor. Başkanlık yakıştırmaları yapılan Ilıcalı, böyle bir düşüncesi olmadığını söylemiş ve yatırımını Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a yapmıştı.

"BEN ZATEN YÖNETİMDEYİM"

Taraftarların, başkan olarak ya da yönetimde görmek istediği Ilıcalı, "Böyle bir niyetim yok. Ben Fenerbahçe aşığıyım. Her zaman desteğimi veririm. Zaten yönetimde gibiyim. Resmi olarak dahil değilim, o kadar" demişti. Öte yandan Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde de çok büyük katkısı olmuştu.

BELÖZOĞLU'NUN YAKIN DOSTU

Fenerbahçe'nin yeni hocası Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, uzun yıllardan beri çok yakın dostlar. İkili tatilleri birlikte geçiriyor, ailecek sık sık görüşüyor. Dün akşamki Denizlispor galibiyeti sonrası da çiçeği burnunda teknik adam yakın arkadaşı Ilıcalı'dan da tebrik aldı