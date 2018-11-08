Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anderlecht Maçının Yıldızı Valbuena'yı Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Anderlecht karşısında attığı gol ve yaptığı asistle eski günlerine döndü. Başkan Ali Koç, Valbuena'nın gösterdiği performans sonrası başarılı oyuncuyu ayakta alkışladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena gösterdiği performansla yıldızlaştı. 71. dakikada sol kanattan kaleyi yoklayan Valbuena'nın şutunda top ağları bulurken, 74. dakikada ise Frey'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.
VALBUENA, TARAFTARLARI MEST ETTİ
Valbuena 1 gol 1 asistle oynarken maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarı ve teknik heyeti mest etti. Fransız futbolcu 82. dakikada yerini İsmail Köybaşı'ya bırakırken taraftarın tezahüratlarıyla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Valbuena oyundan çıkarken ayakta alkışladı.
YORUMLAR (6)
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Vah zavallılar vah,nelere seviniyorlar.Cevap Yaz 1 12 Yayından KaldırKÜYLÜ: acı varmı? acı?7 3 Yayından KaldırSIKINTI BÜYÜK : Karın ağrısımı ,kuyruk acısımı Sertaç..:)12 2 Yayından Kaldır
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Bugüne kadar adamı paslandirdiniz valbuena tek başına bir takımdırCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Ayağın kırılsın Ali koçCevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır