Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

05.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:07

Fenerbahçe, Basel'den 1,98 boyundaki forvet Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibiyle çıktığı 45 maçta 21 gole katkı yaptı.

Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı lacivertliler, son olarak İsviçre takımı Basel'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 1.98 boyundaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDU

Fenerbahçe, yeni transferini resmi twitter hesabında Ademi'nin gollerinin yer aldığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi" notu düşüldü.

Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

45 MAÇTA 21 GOLE KATKI YAPTI

İsviçre'nin St. Gallen takımının altyapısından yetişen Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Erkan Kandemir Emmanuel Macron
Magazin Ivana Sert Ercan Kesal Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Samatta Can Bartu Fırat Aydınus Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı - Basel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:02:15. #1.15#
title