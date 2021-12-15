Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası ( Fed ) kararı yön belirleyici olarak izlenecek. Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak PPK toplantısı ise bu hafta takip edilecek diğer bir yön belirleyici gelişme. ABD'de kasım ayı enflasyonunun beklenenden fazla gelerek son 39 yılın en yükseğinde gerçekleşmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçici enflasyon tezini terk ettiğini söyleyerek varlık alımını düşürme işlemini hızlandırabileceği (tapering) yönünde sinyaller vermesi, Fed'in parasal sıkılaşma adımları atacağı beklentilerini artırdı. Ekonomistlerin TCMB'den beklentileri ise dolar/TL'deki sert yükselişe rağmen 100 baz puan indirim yapılacağı yönünde.

FED NE YAPACAK?

Fed'in bugün politika faizlerini sabit tutması, tahvil alımlarını daha erken durduracağını açıklaması, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına dair işaret etmesi bekleniyor. Vadeli kontratlar Mart ayına kadar tahvil alımlarının durdurulmasını ve faiz oranlarında Mayıs veya Haziran'da yüzde 0,25 artışı, yıl sonuna kadar ise faizlerin yüzde 0,75'e yükselmesini fiyatladı.

REUTERS ANKETİ: TAPERİNG HIZLANACAK

Reuters anketine göre analistler Fed'in para politikasında sıkılaşmaya geçiş sürecini hızlandırmasını bekliyor. Ekonomistler Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını en erken 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracağını tahmin ediyor. Önceki beklentiler Fed'in varlık alım programını gelecek yılın ortasında sonlandıracağı yönündeydi.

Ankete katılanlar, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırarak 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,25-0,50'ye çıkaracağını, dördüncü çeyrekte ve 2023'ün ilk ve ikinci çeyreğinde üç faiz artırımı daha yapacağını öngördü. Faizin 2023 sonuna kadar yüzde 1,25-1,50'ye ulaşması bekleniyor.

FT ANKETİ: FAİZ ARTIŞI ÖNE ALINABİLİR

FT'nin Chicago Üniversitesi İşletme Okulu ile birlikte düzenlediği ankete göre, ekonomistlerin yüzde 60'ı, 2022'nin ilk yarısında Fed'den faiz artışı bekliyor. Üç ay önceki ankette bu oran sadece yüzde 20 idi. Anket sonuçları, son üç ayda tabloda sert bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

İlk çeyrekte faiz artışı bekleyen ekonomistlerin oranı yüzde 10 olurken, ikinci çeyrekte bekleyenlerin oranı ise yüzde 50 oldu. Ekonomistlerin yüzde 23'ü üçüncü çeyrekte, yüzde 8'i son çeyrekte, yüzde 6'sı 2023'ün ilk yarısında, yüzde 2'si ise 2023'ün ikinci yarısında ilk faiz artışını beklediklerini söyledi.

Küresel rezerv para olması nedeniyle doların faizindeki artış, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Fed'in faiz artışını ve parasal sıkılaşmayı öne çekmesi, yüzde 21'i aşan resmi enflasyona rağmen son dört ayda 400 baz puan faiz indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) planlarını da etkileyecek.

BLOOMBERG ANKETİ: 2022 İÇİN SİNYAL VERİLECEK

Sözcü'nün derlediği habere göre Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler ise, 1980'lerden bu yana görülen en hızlı enflasyona karşı Fed yetkililerinin bu hafta tahvil alımlarının sonlandırma işlemini hızlandıracağını ve 2022'de faiz oranlarının yükseleceği yönünde sinyaller verecekleri yönünde tahminde bulundu.

49 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası Fed 2022'de iki faiz artışı yaşanacağı tahmininde bulundu. Ayrıca aylık tahvil alım azaltımı hızının ikiye katlanacağı da öngörüldü.

Eylül tahminlerinde ekonomistler faiz artırımı için 2022 ve 2023 seçenekleri arasında yarı yarıya bölünmüştü. Artık ekonomistlerin çoğu 2022 içerisinde adım atılacağı görüşünde.

TCMB NE YAPACAK?

Fed'in para politikasını hızlandırması tarihin en düşük seviyelerinde işlem gören Türk lirası için de ayrı bir baskı oluşturacak. Fed'in uzun süredir para politikasını sıkılaştıracağı yönünde iletişim yapması nedeniyle pek çok gelişmekte olan ülkenin merkez bankası faiz artırımı yönünde hamleler gerçekleştirmişti.

Ancak TCMB diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlamış, Türk Lirası tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti.

TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

BLOOMBERG ANKETİNDE 100 PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bloomberg anketine göre ise ağırlık 16 Aralık'taki toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde oluştu.

17 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde.

Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Ankette 9 kurum, 2022 ilk ve ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre medyan beklenti 2022 ilk çeyreğinde faizin yüzde 14 seviyesinde kalacağı, ikinci çeyrekte ise yüzde 12'ye ineceği yönünde oluştu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 14,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.

Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

GOLDMAN SACHS VE UNICREDIT İNDİRİM BEKLİYOR

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve İtalyan Unicredit TCMB'den indirim bekleyen kuruluşlardan.

Yüksek enflasyona rağmen yetkililerin düşük faiz odaklı olması sebebiyle Aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini koruduğunu söyleyen Goldman Sachs bu tahmini TCMB'nin son faiz indiriminin ardından ileriye dönük yönlendirmelerine göre yaptığını belirtti.

Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve gelecek yılın başlarında ise politika faizini yüzde 12'ye kadar indireceğini düşünüyor.

BARCLAYS İNDİRİM BEKLİYOR

Barclays bir araştırma notunda yetkililerin enflasyon seviyesini geçici TL volatilitesini de mantıksız bulduklarını ve bu sebeple para politikasındaki gevşeme döneminin devam etmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü düşündüklerini belirtti.

Barclays "Bizim görüşümüze göre kritik soru düşük faizin ne kadar olduğu. %12 mi, %8 ya da %5 mi?… Politika faizinde Aralık'ta 200 baz puan sonrasında da Ocak'ta 100 baz puan bir indirim bekliyoruz. Fakat mevcut aşırı TL volatilitesi orta vadede bir görüş oluşturmamızı zorlaştırıyor" dedi.

HSBC'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Yerel yatırım uzmanları da merkez bankasının indirimlere devam edeceği görüşünde. HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy imzasıyla yayımlanan günlük yatırım bülteninde "HSBC Portföy olarak tahminimiz ve piyasa beklentisi faiz oranının 1 puan düşürülerek yüzde 14'e indirilmesi yönünde. Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz oranını değiştirmediği durumda TL'de değer kazancı görülebilir" ifadeleri kullanıldı.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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