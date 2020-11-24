Fed/Evans: Aşı toparlanma sürecini hızlandıracaktır
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Fed/Evans: Aşı toparlanma sürecini hızlandıracaktır

24.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:10
Fed/Evans: Aşı toparlanma sürecini hızlandıracaktır

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesine ilişkin Avrupa ve ABD'den gelen olumlu haberlere işaret ederek, birçok sektörün toparlanma sürecinde olduklarına işaret ederek, aşının bu süreci hızlandıracağını vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesine ilişkin Avrupa ve ABD'den gelen olumlu haberlere işaret ederek, birçok sektörün toparlanma sürecinde olduklarına işaret ederek, aşının bu süreci hızlandıracağını vurguladı.

Bu gelişmelere karşın, ekonomik toparlanmanın önünde "gidilecek daha uzun süre" bulunduğuna işaret eden Evans, ekonominin bileşenleri olan sektörlerdeki gelişimin de eşitsiz olduğunu vurguladı. Evans, Covid-19 pandemisinin, bu sektörler arasında bulunan ticari alanlar emlakçılığının geleceğine ilişkin "çok ağır sorular" ortaya koyduğuna dikkat çekti.

ABD'de enflasyonun yüzde 2.0 olan hedef düzeye 2022 yılı öncesinde ulaşılmasını olası görmediğini de dikkat çeken Evans, bu bağlamda Fed'in faiz artışını 2023 öncesinde yapmasını olanaklı görmediğini vurguladı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de yaptığı açıklamada, ABD'de toparlanmanın istikrarlı olmakla birlikte, bazı engeller olduğunu ve yavaş geliştiğini vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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