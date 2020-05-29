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Fed Başkanı Powell'dan Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Powell'dan Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı Açıklaması
29.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:23

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Powell, telekonferans yoluyla katıldığı toplantıda, Fed'in finansal sistemin genel istikrarını idare ettiğini söyledi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandığına işaret eden Powell, Fed'in araçlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini gördüklerini dile getirdi. Powell, "Daha önce geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in attığı adımları hatırlatan Powell, halihazırda yaşanan küresel krizin finansal sistemin zayıflığından kaynaklanmadığını, bunun reel ekonomide yaşanan bir sorun olduğunu aktardı.

"Negatif faiz oranı ABD'de uygun bir araç değil"

Powell, negatif faiz oranına ilişkin bir soru üzerine, federal fon oranını düşürdüklerini ve politika faiz oranını uzun süre sıfır seviyesinde tutmaya söz verdiklerini ifade etti.

Parasal genişlemeye gittiklerini anlatan Powell, "Bazı bankalar negatif oranlar kullanmaya karar verdiler. Bunun ABD'de uygun bir araç olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Powell, "Salgında açık bir şekilde ikinci dalga riski var. Bu zorlayıcı olacaktır. Tabii ki buna karşı önlem almaya devam edeceğiz." diye konuştu. Fed Başkanı Powell, salgında ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Ekonominin tamamen toparlanmasının, insanların kendini güvende hissetmelerine bağlı olduğunu aktaran Powell, salgında ikinci dalganın bilanço ve enflasyon açısından zayıf bir toparlanmaya neden olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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