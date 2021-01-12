FBI, Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FBI, Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı

12.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:19
FBI, Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar geldiği bildirildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar geldiği bildirildi.

FBI'dan yapılan açıklamada, Kongre baskınına ilişkin 70 binden fazla ihbar yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kongre baskınına katılan kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürerken baskına katılanlara ilişkin fotoğraf ve videolar dahil 70 binden fazla bilgi ve ihbarın geldiği kaydedildi.

Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 90'dan fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Baskının ardından bankalar Trump'la çalışmayı durdurdu

ABD'yi sarsan Kongre baskınının ardından 2 banka, Başkan Donald Trump'la iş yapmama kararı aldı.

Trump'ın 5,3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank'ın sözcüsü, kişisel hesaplarının kapatıldığını duyurduğu Trump'ı istifaya davet etti.

Sözcü, bankanın daha önce siyasi olaylara ilişkin açıklama yapmadığını ve bir daha yapmamayı umduklarını söyledi.

ABD basını, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın da Trump'la iş yapmama kararı aldığını duyurdu.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ömer Bayram Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FBI, Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:25:20. #1.14#
title