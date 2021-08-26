Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret

Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye 3.'sü olan Kayserili sporcu Fatmanur Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye 3.'sü olan Kayserili sporcu Fatmanur Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları 11 - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Fatmanur Demirel +70 kilogram Sol Kol Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye üçüncüsü sporcu antrenörü Abdurrahman Gürpınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek şampiyona hakkında Kabakcı'ya bilgi verdi.

Türkiye üçüncüsü olarak başarı elde eden sporcuyu makamında ağırlayan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya oldu
"Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:24:17. #1.16#

title