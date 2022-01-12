Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek - Haberler Spor
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Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesiyle Florya'daki birçok ismin görevden ayrılması bekleniyor. Terim'in yardımcıları, altyapı, atletik performans ekibi ve idari kadroda çalışan birçok isimle yolların ayrılması gündemde.

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'da büyük değişimin yaşanması bekleniyor. Terim'e yakın isimlerin istifa ettiği biliniyor. Ayrıca Florya'da çalışan bazı isimlerin de görevden alınması gündemde.

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ve Necati Ateş'in istifa mektuplarının ceplerinde olduğu öğrenilirken, Terim'e en yakın isimlerden biri olan ve Florya Tesis Müdürü olarak görev yapan Fahri Yılmaz'ın da yeni ekip tarafından gönderilmesi bekleniyor.

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecekŞükrü Hanedar, Terim'e en yakın isimlerden biriydi.

Kısa süre önce göreve başlayan Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı, Terim'in ayrılığının ardından istifasını sunarken, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da ilk istifa eden isimlerden biri oldu.

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecekFutbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta.

Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen, ABD'li atletik performans uzmanı Scott Piri ve ekibinden Yasin Küçük, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, scout şefi Emre Utkucan ve kulüp doktoru Yener İnce'nin de yönetim tarafından bileti kesilecek isimler arasında olduğu öğrenildi.

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecekTercüman Mert Çetin de topun ağzındaki isimlerden biri.

Galatasaray yönetiminin Terim sonrası yine uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Mert Çetin ile yolları ayırması beklenirken, Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlayan Ali Yavaş da ayrılık sonrası görevini bıraktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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