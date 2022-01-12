Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'da büyük değişimin yaşanması bekleniyor. Terim'e yakın isimlerin istifa ettiği biliniyor. Ayrıca Florya'da çalışan bazı isimlerin de görevden alınması gündemde.

İSTİFA MEKTUPLARI CEPLERİNDE

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ve Necati Ateş'in istifa mektuplarının ceplerinde olduğu öğrenilirken, Terim'e en yakın isimlerden biri olan ve Florya Tesis Müdürü olarak görev yapan Fahri Yılmaz'ın da yeni ekip tarafından gönderilmesi bekleniyor.

Şükrü Hanedar, Terim'e en yakın isimlerden biriydi.

ŞÜKRÜ HANEDAR İLK İSTİFA EDEN İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Kısa süre önce göreve başlayan Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı, Terim'in ayrılığının ardından istifasını sunarken, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da ilk istifa eden isimlerden biri oldu.

Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta.

HAKAN BALTA DA BİLETİ KESİLECEK İSİMLER ARASINDA

Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen, ABD'li atletik performans uzmanı Scott Piri ve ekibinden Yasin Küçük, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, scout şefi Emre Utkucan ve kulüp doktoru Yener İnce'nin de yönetim tarafından bileti kesilecek isimler arasında olduğu öğrenildi.

Tercüman Mert Çetin de topun ağzındaki isimlerden biri.

TERCÜMAN MERT ÇETİN İLE DE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin Terim sonrası yine uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Mert Çetin ile yolları ayırması beklenirken, Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlayan Ali Yavaş da ayrılık sonrası görevini bıraktı.

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