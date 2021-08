Fatih Terim: Önemli olan forma numarasından çok arma için verilen mücadeledir

"Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir""Morutan, Galatasaray'a gelmekten dolayı çok mutlu""10 numaralı forma konusunda bazı sürprizler yapabiliriz""Önemli beklentilerimiz ve hayallerimiz var""Yarınki maçta seyircimize ihtiyacımız var""Koşu mesafelerini daha...

"Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir"

"Morutan, Galatasaray'a gelmekten dolayı çok mutlu"

"10 numaralı forma konusunda bazı sürprizler yapabiliriz""Önemli beklentilerimiz ve hayallerimiz var""Yarınki maçta seyircimize ihtiyacımız var""Koşu mesafelerini daha yükseğe çekebileceğimizi düşünüyorum""Diagne daha istekli olmalı""Ömer Bayram, Florya için önemli bir oyuncu"Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , "Önemli olan forma numarasından çok arma için verilen mücadeledir. Eğer siz sırttaki numaraya bakmayıp buradaki armaya bakar ve ona göre mücadele ederseniz o zaman unutulmazlar arasına girersiniz" dedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Randers ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın genç oyunculara yönelik transfer politikasını sürdüreceğini vurgulayan Fatih Terim, "Bu transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerini, kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Böylelikle hem yarışmacı bir takım ve hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ki bu yatırımlar, Galatasaray'a büyük karlarla dönecektir. Birkaç yıldır Avrupa ile olan rekabetimizi anlatırken altını çizdiğim önemli hususlardan bir tanesi de onlarla da bu şekilde başa çıkabilmek. Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen ve istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Açıkçası burada kendilerini gösterip, bizle kazanacakları kupalarla, önemli başarılarla, burada gösterdikleri performanslarla da daha büyük liglere gidebileceklerini düşünerek bu seçimi yaptıklarına da yürekten inanıyorum. İnsan tabii bu şekilde transfer olacağını düşünürse tercih daha fazla olabilir. Biz böyle bir modele geçmeyi düşündük ve planladık. Yavaş yavaş da o tarafa gidiyoruz. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu."EDERİNİ BULAN HER OYUNCUYLA GALATASARAY YOLLARINI AYIRABİLİR"Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan bazılarına teklifler geldiğini ve bu teklifleri değerlendirdiklerini vurgulayan Terim, "Gelenler de gidenler de futbolun doğasında olan bir şey. Açıkçası son maçtan sonraki söylediğim bir cümleyi tekrar edebilirim. Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir. O yüzden gelen bazı teklifler var. Burada tabii tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki tarafta maddi ve manevi mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşir. Şu ana kadar gerçekleşmiş bir transferimiz var. Sportif departmanımız gelen tekliflerle ilgileniyor" ifadelerini kullandı."MORUTAN, GALATASARAY'A GELMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLU"Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile ilgili düşüncelerini de paylaşan tecrübeli teknik adam, genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu aktardı. Morutan'ı çok uzun süredir takip ettiklerini söyleyen Terim, "Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce de söylediğim gibi gözlemci ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği ve gelişimini izlediği bir oyuncu. Onlara da teşekkür ederim. Romanya bizim için farklı bir anlam taşıyor. Romanya'nın gelmiş geçmiş en önemli efsanelerini Galatasaray kendi bünyesinde taşıdığı için ve efsanelerle önemli başarılar kazandığımız için oradaki herkes Galatasaray'a büyük bir hayranlık duyuyor. Tabii ki Galatasaray önemli bir marka ve ismi her genci heyecanlandırıyor. Morutan'ın da Galatasaray'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu duydum. Görüşmedim ama ilişkilerinden çok mutlu olduğunu duydum ve buna da çok sevindim. Bir an evvel oynamaya da çok hevesli" şeklinde konuştu."10 NUMARA KONUSUNDA BAZI SÜRPRİZLER YAPABİLİRİZ"Olimpiu Morutan'ın farklı bölgelerde kullanabilecekleri çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, 10 numaralı formayı verme konusunda ise sabırlı davranacaklarını belirtti. Forma numarasından çok arma için verilen mücadelenin önemine değinen Fatih Terim, "Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. Tabii biz kendisinden her şekilde yararlanabiliriz. Herkesin her yerde oynadığı bir futbol dünyasında onun da yetenekleriyle her yerde kullanabileceğimizi düşünüyorum. 10 numara konusuna da gelecek olursak biz 10'u Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla ilgili biraz beklemeyi düşünüyorum. Çünkü bazı sürprizler yapabiliriz. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok arma için verilen mücadeledir. Eğer siz sırttaki numaraya bakmayıp buradaki armaya bakar ve ona göre mücadele ederseniz o zaman unutulmaz arasına girersiniz. 10 numara beklentileri en yüksek olan numaraların başına gelir. Daha önceki yıllarda 10 numara verdiğimiz oyuncuların kimseyi tatmin etmediği bir ortam yaşadığımıza göre dikkatli davranmayı seçiyorum. Sezon sonuna da bırakabilirim ancak bir sürpriz yapıp verebiliriz. Kime, ona da bakacağız. Ama söylediğim gibi benim söylediğim değerler çok daha önemli. Genç bir oyuncunun kaldıramayacağı baskı ve beklenti ağı oluşursa daha çok aleyhine olur. Koruma amaçlı bir plan yapabiliriz ama sürpriz de olabilir" açıklamasında bulundu."ÖNEMLİ BEKLENTİLERİMİZ VE HAYALLERİMİZ VAR"Galatasaray Teknik Direktörü olarak her zaman hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Sadece gençler olmayacak. Tecrübeli, profesyonel ve beklentimizin yüksek olduğu oyuncularımız da olacak. Hayallerimiz bittiği zaman bizim burada olmamız lazım. Önemli beklentilerimiz ve hayallerimiz var, olmaya da devam edecektir. Bu armayla, hayal etmeye ve en üst seviyelere bakmaya devam edeceğiz. Yapılamaz denilenleri başarmışsanız size her şey olabilir gözüküyor. Yaptıysanız hep yapmanız beklenir. Bu bir baskı oluşturabilir ama bu bizi hazır tutuyor" diye konuştu."YARINKİ MAÇTA SEYİRCİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"Yarın oynayacakları Randers maçının kendileri adına çok önemli olduğunu ve seyircilerin zemine daha yakın olduğu için Kasımpaşa'nın stadını tercih ettiklerini açıklayan Terim, "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı. Önemsiyoruz ve seyircimize ihtiyacımız var. Kasımpaşa'nın stadını tercih etme sebebimiz de bu. Kasımpaşa kulübüne buradan da çok teşekkür ederiz. Seyircimizin daha yakın olmasını istedik. Olimpiyat stadını en iyi bilenlerden biri olarak futbol oynamaya müsait bir zemin ama sahaya çok uzak bir taraftar grubu ve baskı kuramayacağımız bir ortam. Yarın inşallah gruplara kalmayı hayal ediyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. Ayın 2'sinde UEFA listesini vereceğimize göre daha önce oynamış oyuncularımızı da yazma ihtimalimiz var. Tam kadro yürüyeceğiz inşallah. 2-8 Eylül arası birileri gelirse Türkiye Ligi ile yetinmesi gerecek, kusura bakmasınlar. Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyi oynayacağız ve daha farklı kazanacağız. Bundan eminim. Her maç ilk defa oynayanla oynuyoruz. Cezası dolayısıyla oynamayanla uğraşıyoruz. O kadar da kolay değil bu işler. Nelsson'un yerinde olmak istemezdim ben açıkçası. 21 yaşında ilk maçınıza çıkıyorsunuz, kazanmak zorunda olduğunuz bir lig maçı sanki hiç sıkıntılı bir yük olmayan yıllardır oynuyormuş gibi kolay iş değil bunlar" dedi."KOŞU MESAFELERİNİ DAHA YÜKSEĞE ÇEKEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Bu sezon tempolu bir oyun oynamak istediklerini ve belirli bir koşu mesafesinin altında kalan oyuncuların forma bulma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını aktaran Terim, "Koşu mesafelerini gördüm daha da yükseğe çekebileceğimizi düşünüyorum. Birçok yönü var atletik performansın ama bazı oyuncularımızın geçmişten gelen ve alışkanlığı olan koşu mesafesinin de faydası var. Bunun altında kalanların da forma bulma da sıkıntısı olacağı bir gerçek. Tabii istatistiği sadece mesafe koşusu olarak düşünmeden birçok unsuru bir arada düşünmek lazım. Bazısı toplamda az koşar ama çok fazla yüksek sprint yapar. Sprint sayısı yüksektir. Burada muhakkak bazı sıkıntılarımız olacak ama yarın bir gün bundan fedakarlık yapmayacağız. Tempoyu en yüksek derecede tutmayı düşünüyorum. Geçiş hücumları olacaktır, rakip kontra atakları olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Ayın 8'inden itibaren belirli bir grupla konsantre olduğumuz bir ortamda çok daha rahat çalışıp başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."DIAGNE DAHA İSTEKLİ OLMALI"Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin performansı ile ilgili gelen bir soruya ise Fatih Terim, şu cevabı verdi: "Diagne'nin daha istekli olması lazım. İstekli olmasının burada formayı alabileceğini bilecek kadar zeki bir oyuncu. O yüzden daha da istekli olmasını diliyorum. Diagne Türkiye Ligi'nde önemli işler yapacak bir santrfor. Mostafa ile birlikte umarım daha iyi işler yapacaktır. Ondan fazla işler bekliyoruz. 9 numaranın bir özelliği vardır. Olaya ısınmaları, daha çok efor sarf etmeleri ve mücade etmelerinin tek sebebi goldür. Tedavileri gol atmaktır. Ümit ediyorum performansını yükselterek devam eder.""8+3 KURALINDA KENDİMİZE GÖRE FORMÜLLERİMİZ VAR"Ligde 3 yerli oyuncuyu oynatma kuralı ile ilgili olarak bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Matematiğe döneceğiz. Kendimize göre bazı matematiklerimiz var. Biz geçen sene 15'e yakın Türk oyuncu ile oynadık. Türk kuralı gibi oynadık. Orada başka formüllerimiz var. Ayın 8'ine kadar da bu formüller hayata geçebilir. Sadece Gedson ile ilgili değil. Bizim orada herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Hazırız. Bazen Muslera milli takımdan olağanüstü geç dönerse birtakım mecburi durumlar oluyor. 20 saat uçuyor. Kolay iş değil bunlar. Kalecilerimizi de zaman zaman kullanmayı düşünebiliriz. Bir sıkıntımız olmayacak, alternatifler artabilir yakında" şeklinde konuştu."ÖMER BAYRAM, FLORYA İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Fatih Terim, genç oyuncular transfer ettiklerini ve bu oyuncuların hata yaptığında tölere edilmesi gerektiğini söyledi. Terim, bu konuda taraftara büyük iş düştüğünü ve anlayış beklediğini belirterek, "Bu gençlerin hatası olacak. Bu gençler büyük hatalar yapacaklar, inşallah yapmazlar. Bizden çok, stadın içerisinde bulunan Galatasaray taraftarının onları töleransla karşılamaları bizim için çok önemli. O yüzden onlara güveniyorum. Bunu daha evvel gösterdiler. 96'dan beri birçok genç oynattık ve güvendim. Beni mahcup etmediler. O yüzden onların bu sevecen ve kazanmayı amaçlayan yaklaşımına tribünde ihtiyacımız var. Bu konuyla ilintili olarak Ömer'i de kast etmiş olabilirsiniz. Hiç tasvip etmiyorum. Ömer hakikaten profesyonel bir beyefendi. Oynasın, oynamasın, kadroya girsin girmesin, müthiş bir takım oyuncusu. Şimdi oynuyor problem. Giriyor problem. Türkiye'de en fazla asist yapanlardan biri. Önyargılı olmamak lazım. Ömer, sadece arena için değil, Florya için de önemli bir oyuncu. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum herhalde. Şimdi Ömer asist yaptı, 2-1 yendik. Bunları hak etmeyen bir çocuk. Yarım saat ısınır, sokarken vazgeçeriz, yüzünü asmaz. Soyunma odasında bütün arkadaşlarını hazırlar. Çok iyi şeyleri hak eden bir oyuncumuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker