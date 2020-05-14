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Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız

Kulüp televizyonuna futbol gündemini ve liglerin başlama kararını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İnsan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız" dedi.

Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
14.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:59

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kulüp televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Terim, liglerin başlatılmasıyla ilgili de yorumda bulundu.

Öte yandan 15 Mart tarihinde Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş maçının ardından çarşamba günü liglerin ertelenmeyeceğinin açıklanmasına rağmen antrenman yapmadıklarını belirten Terim, "O hafta antrenmanları iptal etmeseydik, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık." ifadelerini kullandı.

Terim, "İlk kelamı biz ettik. 2. yarının en başarılı takımı olarak ben konuştum. Çıkıp konuşmak kolay değildir, ben konuşmaktan da, söylemlerimle rahatsız etmekten de çekinmedim. Belki o anların harareti ile sesimi yükseltmiş olabilirim. Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Sayı şimdiki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef. Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Konuşmaktan da çekinmedim. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu."

"TESTİN POZİTİFLİĞİNE İNANMAYANLAR OLDU"

Pazar günü seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba günü ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı. O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim. Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.''

"BU SABAH TEKRAR TEST YAPTIRDIK"

"Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor. Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim. Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü."

"OYNAYACAKSAK DOĞRU ZAMANDA MAKSİMUM TEDBİRLE OYNANMALI"

"Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı."

Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Haber Yorumları (1)
ASLI: SOSYAL MESAFE KURALARINA UYULARAK AVM''''LERİN AÇILMASI GÜZEL OLDU TÜM DÜKKANLAR AÇILMALI RESTORANT CAFE BAR VE EĞLENCE MERKEZLERİDE SOSYAL MESAFE KURALARINA UYULAARAK AÇILMALI TÜM SPORLARI ÖZLEDİK HAYATIMIZA RENK KATIYORLARDI BAŞLASINLAR ARTIK AMA CAMİ VE İBADET YERLERİ KAPALI KALMALI İSTEYEN İBADETİNİ EVİNDE YAPSIN.
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