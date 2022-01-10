Fatih Terim istifa mı etti? 10 Ocak Pazartesi Fatih Terim neden takımdan ayrıldı, istifa etti, açıklama yaptı mı? GS yeni teknik direktörü kim olacak?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Fatih Terim istifa mı etti? 10 Ocak Pazartesi Fatih Terim neden istifa etti, açıklama yaptı mı? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

FATİH TERİM İSTİFA MI ETTİ? NEDEN TAKIMDAN AYRILDI?

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu flaş bir karar aldı. Başkan Burak Elmas, NEF Stadı'ndaki görüşmenin ardından İmparator'la yollarını ayırdı.

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan durum değerlendirmesinin ardından usta hocayla yollarını ayırdı.

SADECE 10 DAKİKADA KARAR ALDI

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen Fatih Terim, 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

4. DÖNEMİNDE 4 KUPA KAZANDI

Galatasaray'daki 4. dönemine 21 Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim, 176 maça çıktı. 97 galibiyet, 44 yenilgi ve 35 beraberlik elde etti. Bu döneminde üst üste 2 şampiyonluk kazanan Terim, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Koronavirüsün yaşandığı 2019-2020 sezonunda 6. olan İmparator'un Galatasaray'ı geçen yıl ise averajla şampiyonluğu kaybetmişti.

UEFA'DA TUR ATLADI

Sezon başından Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılmıştı. Gençleşme operasyonuna giden Terim, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarken; ligde hüsran yaşadı. 20. hafta sonunda Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESİYORDU

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola'nın yardımcısını Terim'in ekibine almak için görüştüklerini açıklamıştı. Terim ise, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, olsa söylerdim" demişti. İmparator ile yönetim arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

"GEREKENİ YAPARIM" DEMİŞTİ

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullanmıştı.

EŞYALARINI TOPLADI

Florya'daki eşyalarını toplayan İmparator'un ardından yanında kulüp profesyonelü olarak görev yapan Fahri Yılmaz, Şükrü Hanedar gibi isimlerin de kulüpten ayrılması bekleniyor. Ayrıca yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan da ayrılacak.

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