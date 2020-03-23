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Merve Terim, Koronavirüs, Fatih Terim, Twitter, Spor

Fatih Terim'in kızından zehir zemberek tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken kızı Merve Terim'den sert tepki geldi.

23.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:35
Fatih Terim'in kızından zehir zemberek tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Terim, paylaşımında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

MERVE TERİM'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızından büyük tepki geldi. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesinde ligin devam etmesine isyan etmiş ve TFF'ye büyük tepki göstermişti.

BUSE TERİM: NEFESİM DARALIYOR

Buse Terim babasının koronavirüse yakalanmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerine yer verdi.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

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Haber Yorumları (1)
ARİF GSLİ: Fatih hocam 1 tane kızları ise bencil
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