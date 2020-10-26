Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından G.Saray yönetiminden ilk açıklama
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Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından G.Saray yönetiminden ilk açıklama

26.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:39

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, toplantı sonrası NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK-BERABERLİK İÇİNDE YOLA DEVAM"

Albayrak yaptığı açıklamada, Terim'le herhangi bir problemleri olmadığını söyleyerek "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik-beraberlik içinde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada gerçekleşen toplantının, kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlandığı ve yola güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;

Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından G.Saray yönetiminden ilk açıklama

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