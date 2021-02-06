Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ölüm yıldönümü olan babasını anarak başlayan tecrübeli teknik adam, "Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık" açıklamasıyla Derbi öncesi sağlık çalışanlarının olduğu tribünden Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlara göndermede bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonrası açıklamaları;

"Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum. Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık."

"NE DÜŞÜNDÜYSEK OLDU"

"Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Topu alacağımızı biliyorduk. Buradan kazanacağı toplarla sıkıntı yaratacakları analizlerimizle çok açıktı. Deplasman veya içerisi, oyun tarzımızdan ödün vermedik. İlk 30 dakika, yüzde 60'lara varan bir topun sahibi artı pozisyonlar da bulduk.

"NASIL PENALTI ÇALINMAZ?"

"Burada dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır. İçeride de VAR'da da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik. Donk'a yapılan nasıl penaltı çalınmaz, bilmiyoruz. Kazanmışken de gayet nezaketli şekilde konuşalım. Martin bile tartışılabilir. Donk, tartışmaya açık değil"

"LİDER OLUNACAK YERDE KAZANDIK"

Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar atacaklardı. Sürpriz değildi bize. Zaten çalışmıştık. Bizim kendimize ait bir oyun planımız var, vazgeçmedik. Muhakkak maçın sonları sıkıntılı geçilebilir. Sakatlıklar olabilir. Orayı da çok iyi geçtik. Bütün oyuncuları kutluyorum. Tam yerine, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar.

"KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

"Oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiç taşımadık. Tüm camiamıza armağan olsun."

MOSTAFA MOHAMET YORUMU

"1.5 maç oynadı Muhammet. Başka bir ülkede ilk defa çıkıyor. Böyle bakınca genç bir adam. Dili aynı değil. Belki antrenman şekilleri değişik. Ülke, şehir başka ama kolay adapte oldu. Kafalarından bir tanesi olsa başka türlü olurdu. Çok daha iyi performanslar alacağız. Çok iyi çocuk, karakter. Mohamet önemli bir açığımızı kapatacak."

"FALCAO HOŞ GELDİ"

"Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncudur. 1 değil 2 santrfor oynarız kesinlikle ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz."

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

"Gedson'u da son negatifleri çıktıktan sonra, karantina süreci bittikten sonra... Buna dikkat eden bir sağlık heyetimiz var. Onu da Türk futbolseverlerle tanıştıracağız. Oyuncu eksik olunca hiç şikayet etmedim, fazla olunca nedir bu fazlalık diyecek halimiz yok."

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

"Çarşamba pazar geliyoruz, son 5-6 haftaya bakınca 4 maçın 3'ü deplasman, içeride Başakşehir, Fenerbahçeler falan önemli takımlarla oynuyoruz. Buradan çıkmak önemliydi. Hele lider olarak buradan çıkmak önemli. Gelenlerle beraber bu havayı atmosferi momentumu devam ettireceğiz inşallah."

"KİMSENİN TRANSFERİNE BAKMAM"

"Kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez, o konuda genel olarak bir şey söyleyen biri değilim, herkesin kendi tasarrufu. Biz kendi işimize bakalım. Biz kendi ekonomik durumumuza göre, scout grubumuzla çalıştığımız oyuncu arkadaşları, genç ve dinamik oyuncuları kadroya katıyoruz. Memnunuz. Mustafa Muhammed bu attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu, daha iyi işler yapacağını da umuyorum. DeAndre de girdi, yarın, öbür gün karantina süresi bitince Gedson da gelecek. Henry zaten öyle, Halil de. Biz kendi transferlerimizden memnunuz, başkasına da baktığımız yok."

"YENİ SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK"

"Bütün yeni transferlerimiz şu anda doğru diye düşünüyorum, yüksek bedelleri de vermedik. Bu direkt atışlar, yönetimimiz ile devam edecek. Oyuncu tarayan bir ekibimiz var, Emre Utkucan ve ekibi çok iyi. Bizler hergün 2-3 saatimizi buna ayırıyoruz. Şükrü'nün başkanlığındaki Hakan ve Uğur ile de sportif direktörlük ekibimiz güzel oldu, daha güzel sürprizlerimiz de yakında olacak inşallah."