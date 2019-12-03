Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret

03.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:54

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Terim ile başantrenör Sedat İncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bir araya geldi.



Antrenmanını takip eden Fatih Terim, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızla hakikaten gurur duyuyoruz, çok iyi işler yapıyorlar. Dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Ben buradaki kimseyi engelli olarak görmüyorum ya da bir engelleri olduğunu düşünmüyorum. İnsanın yeter ki kalbinde ve vicdanında bir engel olmasın, onun haricinde her türlü engel aşılır." ifadelerini kullandı.



