Fatih Terim'den Feghouli'ye Rest: Seni Şampiyonlar Ligi Listesine Yazmam

Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden, Olympiakos'la yapılan görüşmelerde ise işi sürekli yokuşan süren Sofiane Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı…

Her fırsatta "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O yüzden G.Saray'dan ayrılmayacağım" diyen Cezayirli oyuncuya Terim, "Biliyorsun önümüzdeki kısıtlama var. Kalsan bile adını UEFA'ya yazdırmayacağız. Senden önce orada olmayı hakkeden arkadaşların var. Bunu iyi düşün" resti çekti.

(Foto Spor)