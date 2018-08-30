Fatih Terim'den Feghouli'ye Rest: Seni Şampiyonlar Ligi Listesine Yazmam
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılmak istemeyen Feghouli'ye rest çekti: Önümüzde kısıtlama var. Kalsan bile adını UEFA'ya yazdırmayacağız. Bunu iyi düşün.
Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden, Olympiakos'la yapılan görüşmelerde ise işi sürekli yokuşan süren Sofiane Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı…
Her fırsatta "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O yüzden G.Saray'dan ayrılmayacağım" diyen Cezayirli oyuncuya Terim, "Biliyorsun önümüzdeki kısıtlama var. Kalsan bile adını UEFA'ya yazdırmayacağız. Senden önce orada olmayı hakkeden arkadaşların var. Bunu iyi düşün" resti çekti.
(Foto Spor)
YORUMLAR (9)
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kebapci kabadayisi asar keserCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gerizekalı Furkan mutlu. Daha iyisi varsa çıksın. Abdullah Avcı mı çare oldu Ersun Yanal mı hiddink mi lucescu mu? Kim çare oldu. Daha iyisi varsa Fatih hoca dördüncü kez göreve gelmez. Zorla gelmiyor. İsteniyor geliyor. Galatasaray ve milli takım Fatih termle bir başkadır. Siz gidin İsmail kartala Aykut kocamana sıvışın, kıskanç ve çaresizsinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ulan adamı getirmek için binbir takla atarsınız geliyor sonra göndermek için mağduriyet edabiyatı yaparsınız verin kaç yıllık maaşı varsa gönderin maçanız yetiyorsa ağlaklarCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Hata bilmeden yapılan bir eylemdir. Bile bile aldınız bu adamları şimdi de bilerek yaptığınız yanlışı temizlemeye çalışıyorsunuz...paranın konuşulduğu yerde huzur olmaz!Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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HOCA HAKLI ALDIĞI PARAYI BANA VER EĞER CL DE İYİ OYNAMASSAM ADAM DEĞİLİM ADIMI HAFTANIN İLK 11 İNE YAZARLAR WALACevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır