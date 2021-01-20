Fatih'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, üçüncü kata da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı dairede kalan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk