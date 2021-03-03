Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

03.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:25
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

FATİH'te piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi.

FATİH'te piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri ve depoya düzenlenen baskın anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen cep telefonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih'te bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine ile iş yeri ile bağlantılı olduğu tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Operasyon düzenlenen iş yeri ve depoda Türkiye'ye kaçak yolla sokulduğu anlaşılan piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, cep telefonlarının yurda kaçak yolla getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı belirlendi. Depo ve iş yerinde bulunan gözaltına alınan 2 kişi hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen cep telefonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.


- İstanbul
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te  1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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