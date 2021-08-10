Fatih Karagümrük, VavaCars ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Fatih Karagümrük, VavaCars ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fatih Karagümrük, VavaCars ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları VavaCars ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fatih Karagümrük, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları VavaCars ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı.

İstanbul'da bulunan bir otelde düzenlenen imza törenine VavaCars Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Lawrence Merritt, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Teknik Direktör Francesco Farioli katıldı.

Karagümrük'ün 3 yıldır önemli işler yaptığına anlatan Süleyman Hurma, "Önümüzdeki sezon hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Hem ülkemizi hem de göğsümüzde taşıdığımız markaları en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu harika birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Lawrence'e de bu birlikteliği onayladığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu Karagümrük için harika bir destek." diyen Hurma, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı çektiği süreçte bu destek bizim içim çok önemli. Spora destek veren tüm firmaları taraftarların desteklemesini istiyorum. Sadece VavaCars için değil. Diğer takımlara destek veren firmalara da taraftarımızın destek vermesini istiyorum. Aynı şekilde diğer takım taraftarlarından VavaCars'a destek istiyorum."

Hurma, sponsorlardan aldıkları destekleri misliyle geri ödeyeceklerini sözlerine ekledi.

Fatih Karagümrük ile yaptıkları anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Lawrence Merritt ise, "Bu masada yol arkadaşlarımızla beraber oturmak çok büyük keyif. Dün Londra'da olan oğlum ile konuştum, büyük futbol aşığı. Kendisine bugün Fatih Karagümrük ile anlaşma yapacağımızı söyledim. Çok heyecanlandı ve buraya gelmek istedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün genç teknik direktörü Farioli'yi internette araştırdığını belirten Merritt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece futbol değil felsefe eğitimi aldığını öğrendim. Avrupa'daki en genç teknik direktör. Şimdi canlı gördüm, film starı gibi.

VavCars futbolda bir şeyler yapmak istiyordu. Çünkü müşterilerimiz futbolu seviyorlar. Nereye yatırım yapalım diye çok çalıştık. Araştırmalarımızın en başından beri Karagümrük çok öne çıktı. Çok uzun bir geçmişi var. Gerçek anlamda vizyonu ve misyonu olan bir kulüp. Çok önemli değerleri içinde barındıran bir kulüp."

Farioli ise "Bu takımın antrenörü olarak bu anlaşmanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ben normalde takımın sahadaki durumundan sorumluyum. Takım olarak bizim misyonumuz kulübü sahada temsil etmek. O yüzden bu önemli anlaşmanın parçası olmak beni çok mutlu etti." şeklinde görüşlerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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