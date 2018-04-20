Fas'ta "Filistin Esirler Günü" Etkinliği

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal Şubeki, Filistin toprakları gibi Filistin kültürel mirasının da İsrail tarafından çalınma tehdidi altında olduğunu söyledi.

Büyükelçiliğin, Filistin Esirler Günü dolayısıyla başkent Rabat'taki 5. Muhammed Tiyatrosu'nda düzenlediği etkinlikte konuşan Şubeki, Filistin mirasının, Filistin'i "halksız toprak" olarak lanse eden siyonist ve emperyalist söylemi boşa çıkardığını söyledi.

"Filistin toprakları gibi mirası da çalınma tehdidiyle karşı karşıya." diyen Şubeki, Filistin ulusal kimliğini temsil eden mirasa sahip çıkmanın "işgal güçleriyle" mücadelenin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Filistin mirasının, Filistinlilerin kendi ülkelerindeki köklerinin sembolü olduğunu kaydeden Şubeki, düzenlenen etkinlikle tüm dünyayı Filistin meselesine destek vermeye çağırdıklarını dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyinin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle tutuklular meselesi dünya kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılıyor.