Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest
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Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest

Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Thodex soruşturması kapsamında Kuşadası'nda yakalanarak gözaltına alınan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Thodex soruşturması kapsamında Kuşadası'nda yakalanarak gözaltına alınan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in abisi tutuklu şüpheli Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal Özer yakalanmıştı. Zuhal Özer'in ifadesi Kuşadası Adliyesi'nde SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla alındı.

"Hakkımdaki yakalama kararından haberim yoktu"

Şüpheli Zuhal Özer savcılıktaki ifadesinde, hakkında yakalama kararı olduğundan haberinin olmadığını söyleyerek, "Beni karakoldan aradılar, hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Ancak benim iki tane küçük çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametinde polisler tarafından yapılan arama sonucunda alındım" dedi.

Şüpheli Özer, eşi Güven Özer'in şirket yetkilisi olmadığını iddia ederek, "Şirkette SGK kaydım vardır. Onun dışında çalışmışlığım yoktur. Herhangi bir faaliyetim, işim yoktur. SGK kaydım hatırladığım kadarıyla 2014 yılında yapılmıştı. Şirketten benim hesabıma aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderilirdi. Herhangi bir faaliyetim olmasa da kendisi eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş atardı. Ben şirketin yazılımcılarını, finansçılarını bilmem" diye konuştu.

Hesaplarındaki para hareketliliğinden haberinin olmadığını söyledi

Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kripto para borsasında bulunan hesaplarındaki para giriş çıkışları sorulan şüpheli, bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, "İddia edildiği gibi bunlarda kripto para alım satımları olmuş ise benim haberim yoktur" dedi.

"Yurt dışına kaçtığını görünce çok şaşırdım"

Eşi Güven Özer'in kendisine ait reklam şirketi olduğunu söyleyen Zuhal Özer, "Thodex ile ilgisi sadece Faruk Fatih Özer'in şirketi olmasından kaynaklıdır. Onun dışında herhangi bir ilgisi yoktur. Kardeşine destek olmak için gider, fikir alışverişi yapardı. Birbirlerine abi kardeş olarak bağlıdırlar. Thodex isimli firmadan ben maaşım dışında başka herhangi bir menfaat elde etmedim. Eşim Güven Özer de aynı şekilde müşterilerin parasından menfaat elde etmemiştir. Thodex mağdurlarının parasından benim ve eşimin uhdesine geçen bir para yoktur. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçacağına dair bir planlama yaptığını daha önce hiç duymadım. Hatta yurt dışına kaçtığını görünce çok şaşırdım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheli savcılık sorgusunun ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Zuhal Özer, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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