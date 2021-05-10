Falcao sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı! Mohamed'in durumu yarın netlik kazanacak
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Falcao sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı! Mohamed'in durumu yarın netlik kazanacak

Falcao sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı! Mohamed'in durumu yarın netlik kazanacak
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Süper Lig'de Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Galatasaray'da Falcao depremi yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçının kafilesinde yer almadı. Bu gelişmeden sonra teknik direktör Fatih Terim, derbide sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden ve sezonu kapattığı belirtilen Mostafa Mohamed'i kamp kadrosuna dahil etti. Mısırlı yıldızın maç kadrosuna alınıp alınmayacağı yarın netlik kazanacak.

Galatasaray'da, Denizlispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Falcao, sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği için kafileye dahil edilmedi. Yıldız futbolcunun yerine sakatlığı bulunan bir başka isim Mostafa Mohamed kamp kadrosuna alındı.

FALCAO'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncunun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi. Mostafa Mohamed ise tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir'in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.

MOHAMED'İN DURUMU YARIN NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş maçının son anlarında sakatlanan Mostafa Mohamed son yapılan antrenmanda tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim ile Takım Doktoru Yener İnce'nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek Mostafa Mohamed'in kadroya alınıp alınmayacağı yarın netleşecek.

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