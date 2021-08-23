Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası jet hızıyla yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası jet hızıyla yalanladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı. Bulut, Falcao'nun transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.

Falcao'nun eşinin yaptığı 'Gidiyoruz' paylaşımından sonra ayrılık iddiası resmen yalanladı

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik gazetesi hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, FANATİK'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Falcao'nun eşinin yaptığı 'Gidiyoruz' paylaşımından sonra ayrılık iddiası jet hızıyla yalanladı
Galatasaray taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden olay paylaşım: Gidiyoruz
Galatasaray taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden olay paylaşım: Gidiyoruz
G.Saray'ı bitiren kontrat! Falcao, sözleşmesindeki o madde sayesinde yine cebini dolduracak
G.Saray'ı bitiren kontrat! Falcao, sözleşmesindeki o madde sayesinde yine cebini dolduracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Muslera Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası jet hızıyla yalanladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:27:53. #1.16#

title