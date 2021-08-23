Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası jet hızıyla yalanladı

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı. Bulut, Falcao'nun transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik gazetesi hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, FANATİK'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.