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Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı

Ay başında devreye alınan düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde 19 günde 2019'un tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl 10,6 milyar lira artan konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 11,5 milyar lira yükseliş kaydetti.

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
29.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, konut kredi bakiyesi, mayıs ayı sonunda 211 milyar 264 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Kamu bankaları öncülüğündeki tarihi kampanyanın ardından haziran ayında konut kredi kullanımında ciddi artış yaşandı. Konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11,5 milyar liralık artış gösterdi.

Söz konusu rakam, geçen yılın başında 188 milyar 109 milyon lira seviyesindeyken, yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artış kaydetmişti.Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8,5 üzerine çıktı.

Yüksek faizlerin etkisiyle önceki yıl konut kredi bakiyesi 191,5 milyar liradan 188,5 milyar liraya gerilemişti. 2017'de ise oranların yüzde 1'in altında olması nedeniyle en yüksek yıllık rakam görülmüş ve konut kredi bakiyesi 27,9 milyar lira artmıştı. Kredi bakiyesi, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran döneminde ise 23 milyar liranın üzerinde artış gösterdi.

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı

"DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dernek olarak yıllardır mortgage faiz oranlarının olması gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi. İnsanların konut sahibi olurken ilave yük altına girmek istemediğini, kira öder gibi ev sahibi olmak istediğini dile getiren Durbakayım, gelişmiş ülkelerde aynı şartlarda ev sahibi olunduğunu anlattı.

Durbakayım, 19 günde bir yıllık tutardan daha fazla kredi tahsis edilmesinin düşük faizlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Rakamlar, inşaat sektörü ile bankacılık sisteminin birbiriyle ayrılmaz bir parça olduğunu gösteriyor" dedi.

Özel bankaların da aynı faiz oranlarıyla konut sahibi olacaklara kredi vermesi gerektiğini belirten Durbakayım, "Bu şartlar gerçekleşirse yıllık 1,5 milyon adedin üzerine rahatlıkla çıkarız. Bundan daha da önemlisi orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasına zemin hazırlarız" diye konuştu.

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı

"GÜÇLENDİRME KONUSUNDA DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİLMELİ"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredi kampanyasının tarihi bir hareketliliği beraberinde getirdiğini söyledi. Haziranın ilk 19 gününde 11,5 milyar liralık kredi hacmi oluştuğunu ifade eden Türkkan, bu hacmin 2018 ve 2019'un tamamından fazla olduğunu bildirdi.

Bu hareketliliğin, konut ihtiyacının her zaman sürdüğünü gösterdiğini vurgulayan Türkkan, şunları kaydetti:

"Ancak yeni konut alamayan ve yaşlı binalarda oturan büyük bir kesimin olduğu da unutulmamalı. Ortalama konut yaşımız 15-16 civarında. Sadece İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış 554 bin bina bulunuyor. Bunlarda milyonlarca insan yaşıyor. Bu gerçek için de bir seferberlik başlatılmalı. Son günlerde sıkça yaşadığımız deprem gerçeği göz ardı edilmemeli ve acilen düşük oranlı konut güçlendirme kredisi çıkarılmalı. Bu konuda da bir kampanya başlatılmalı."

Manşet

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