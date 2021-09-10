Faik Öztürk müjdeyi verdi
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Faik Öztürk müjdeyi verdi

Faik Öztürk müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sahnelerin eğlenceli ismi Faik Öztürk, önceki gün Tüyap Fuarı'nda gerçekleşen Word Food İstanbul Gıda Fuarına katıldı. Öztürk, "Safiye Soyman ile ekranlara dönüyoruz" diyerek müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Fuarda herkesi kahkahaya boğan Öztürk, "Artık mutfakta yemek yapmak kolaylaşt.ı 3-5 dakika yemek yapılıyor. Safiye'yi artık mutfağa sokmuyorum bu iş bende" dedi.

"SAHALARA DÖNÜYORUZ"

Faik Öztürk, "Safiye Soyman ile yakın zamanda bir televizyon programına başlayacağız. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim unutmayın." dedi.

Gazetecilere kendi eliyle yemek hazırlayan Öztürk, mutfaktaki hünerleri gözler önüne serdi.

Faik Öztürk müjdeyi verdi
Faik Öztürk müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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