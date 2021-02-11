Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılar için önlem alacak
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Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılar için önlem alacak

11.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:31
Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılar için önlem alacak

Facebook, Manchester United ve Chelsea gibi takımların siyahi futbolcularına yönelik son dönemde sosyal medyada artan ırkçı saldırılara karşı harekete geçti. Şirket yaptığı açıklamada, "Irkçı durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız" dedi.

Facebook, Manchester United oyuncularından Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, West Bromwich Albion'dan Romaine Sawyers ve Chelsea oyuncusu Reece James ile Manchester United kadın takımında yer alan Lauren James'in sosyal medyada karşılaştığı ırkçı saldırılar sonrası harekete geçti.

"IRKÇI MESAJLAR DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR"

Sporcuların kaldığı saldırılar sonrası açıklama yapan şirket yöneticilerinden Fadza Madzingira, "Son dönemde platformumuzda artan ırkçı içerikli mesajlar, beni dehşete düşürüyor. Buna benzer durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız." şeklinde konuştu.

Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılar için önlem alacak

HESAPLAR SÜRESİZ ENGELLENECEK

Alınacak önlemler kapsamında ırkçı saldırılarda bulunan kişilerin hesaplarının süresiz engelleneceği iddia edildi. Şirketin aynı şekilde Instagram'da da benzer uygulamayı yapacağı konuşuldu. Facebook her yıl Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı (Black History Month) olarak bilinen günde, özel paylaşımlar da yapıyor.

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