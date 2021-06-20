Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
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Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu

Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta 5 yıl çalıştığı fabrikadan ayrıldıktan sonra Karadeniz'i andıran köyünde alabalık üretim tesisi kuran girişimci yılda yaklaşık 5 ton balık üretiyor.

Kahramanmaraş'ta 5 yıl çalıştığı fabrikadan ayrıldıktan sonra Karadeniz'i andıran köyünde alabalık üretim tesisi kuran girişimci yılda yaklaşık 5 ton balık üretiyor.

Türkiye'de su potansiyeli bakımından önemli bir konumda yer alan Kahramanmaraş'ta irili ufaklı onlarca alabalık üretim tesisi yer alıyor. Onikişubat ilçesi Yayla Üstü Avgasır Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Barak (43), çalıştığı tekstil fabrikasından ekonomik zorluk çektiği için ayrıldı. Bir süre sonra Karadeniz gezisi yapan Barak, gördüğü balık tesislerinden esinlenerek adeta Karadeniz'i andıran köyüne alabalık üretim tesisi kurdu. Kendi işini kurarak ekonomik anlamda rahatladığını ve yıllık ortalama 5 ton üretim yapan Barak, "Burası 25 haneli Başkonuş Yaylası mevkiindeki küçük bir köy. Karadeniz bölgesine ziyarete gittiğimde oradan esinlenerek 2004 yılında açtığımız tesis. Ben daha önce fabrikada işçilik yapıyordum. Buranın havası aynı Karadeniz havasıdır. Kışları soğuk ve karlı geçer. Biz burada her zorluğu yenerek üretime giriştik. Balıkların sağımından başlayıp, porsiyonluk hale gelene kadar üretim yapıyoruz. Kent merkezine 40 kilometre ve daima gelen arkadaşlarımız var. Çok şükür yıllık 5 ton kapasitemiz var tamamını da burada tüketiyoruz. müsait yeri ve soğuk suyu olan herkese burayı öneririm. Çok şükür trilyonluk gelirimiz yok ama kendimize yetecek bir gelir elde ediyoruz" dedi.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise Kahramanmaraş'ın balıkçılık sektöründe 5 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Kahramanmaraş su havzası bakımından oldukça zengin bir bölge. Buna bağlı olarak kentimizde irili ufaklı 43 tane balık çiftliği ve barajda balık üretim tesisleri mevcut. Kentimizde yaklaşık 6 milyon liralık ihracat yapılıyor. Bunun yanı sıra bu tesislerimizde ise 5 bin kişi istihdam sağlanıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu
Fabrika işçisiydi kendi balık üretim tesisini kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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