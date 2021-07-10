Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi
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Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi

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EURO 2020'ye büyük umutlarla giden A Milli Takım, 0 puan ve eksi 7 averajla turnuva defterini grup aşamalarında kapamıştı. dünyaca ünlü teknik direktör Fabi Capello, Türkiye'nin kötü performansını değerlendirdi, İtalyan hoca verdiği röportajda, "Türk Milli Takımı'ndan biraz daha farklı oyun ve fazlasını beklerdim. Sahadaydılar ama sanki sahada yok gibiydiler" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın dev kulüpleriyle büyük başarılara imza atan İalyan hoca Fabio Capello, Türkiye'nin EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan performansını TRT Spor'a değerlendirdi. A Milli Takım'dan daha farklı bir oyun beklediğini belirten İtalyan hoca, oyuncuların gerçek performansını göremediğini söyledi.

Fabio Capello'nun röportajından satır başları:

"TÜRK MİLLİ TAKIMI DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİ"

"Türk Milli Takımı'ndan biraz daha farklı oyun ve fazlasını beklerdim. Sahadaydılar ama sanki sahada yok gibiydiler. Türk Milli Takımı bence daha iyi oynayabilirdi. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları olmasına rağmen bence gerçek performansını tam olarak ortaya koyamadı. İyi mücadele edemedi diye düşünüyorum. Dünya Kupası eleme maçlarında çok başarılı Türkiye gördük. Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarıyı göremedik.

"BÜTÜN TAKIM OYUNA DAHİL OLDUĞUNU HİSSEDİYOR"

Mancini çok başarılı ve çok güzel işler yaptı. Bütün takımdaki oyuncuları iyi değerlendiriyor, oynamalarını sağlıyor. Bütün takım oyuncuları en iyi şekilde oynadığı gibi oyuna dahil olduklarını hissetmeleri başarıda önemli rol oyandı. Kendi güçlerinin bilincinde. Bu bilinç onların daha verimli olmasını sağlıyor. Mancini öyle bir takım kurdu ki yedekteki futbolcu oyuna dahil olduğu anda bile takımın ritmini düşürmüyor, hemen adapte oluyor. Maçın kalitesini ve seviyesini en üst düzeyde tutuyor. Bunda da Mancini'nin önemli rolü var"

Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi
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Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi - Haberler Spor
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