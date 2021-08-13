F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı
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F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı

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Son günlerde Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Alexander Sörloth, Trabzonspor paylaşımı yaptı. Bordo-Mavililer'in Molde'yi penaltılarda elediği maçı izleyen Sörloth, Trabzon'dan vatandaşı Trondsen'in attığı gol sonrası eski takımını tebrik etti. Sörloth'un gönlünün Trabzonspor'dan yana olduğu konuşmaları başladı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'lük maçın rövanşı deplasmanda Molde'yi penaltılarla elediği maçı Alexander Sörloth da izledi. Maçı yakından takip eden Sörloth, eski takımını tur için tebrik etti.

F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı

TRONDSEN ÜSTÜNDEN YAPTI

Sörloth, bu kutlamayı Norveçli vatandaşı Trondsen üstünden yaptı. Trondsen'i etiketleyen Sörloth, eski takımını kutladı.

"TRABZONSPOR'A GELİR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Fenerbahçe'ye gideceği iddiaların sonra şu açıklamayı yapmıştı: Türkiye'ye gelecekse tercihi Trabzonspor'dan yana olacaktır. Leipzig şimdilik bırakmak istemiyor.

F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı
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Haber Yorumları (2)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Parayı kim verirse ona gider.
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HAKSIZ MIYIM: helal kadına ... 80/90 killoluk adamı nasıl kaldırmış .hem de seve seve. bu kadınlar alkışlanır. kocayı bitiren değil
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500
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F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı - Haberler Spor
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