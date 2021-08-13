F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Sörloth'tan kafaları karıştıran Trabzonspor paylaşımı

Son günlerde Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Alexander Sörloth, Trabzonspor paylaşımı yaptı. Bordo-Mavililer'in Molde'yi penaltılarda elediği maçı izleyen Sörloth, Trabzon'dan vatandaşı Trondsen'in attığı gol sonrası eski takımını tebrik etti. Sörloth'un gönlünün Trabzonspor'dan yana olduğu konuşmaları başladı.