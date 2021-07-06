F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu

Sarı-Lacivertliler'in, 29 yaşındaki Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko için resmi girişimde bulunduğu konuşuluyor. Atletico Madrid'le bir yıl daha kontratı olan futbolcunun sağlık durumu hakkında verilen bilgiler pek olumlu değil. Vrsaljko, Perotti gibi dizinden çok kez sorun yaşadı. Son 2 senede 497 gün formasından uzak kaldı. Sarı-Lacivertli taraftarların çoğunluğu bu transferi istemiyor.

Kanarya, Sime Vrsaljko için resmi temaslara başladı. Atletico Madrid'de sakatlıklardan dolayı formayı unutan 29 yaşındaki sağ bekle ilgili çıkan haberler sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

2016-17'de dizinden ilk sakatlığını geçiren Vrsaljko için o tarihten sonra işler iyi gitmedi. Peş peşe sakatlıklar kulüp kariyerindeki istikarı etkiledi. Vrsaljko, 2018-19'da tam üç kez dizinden problem yaşadı. Sezon sonunda ameliyat masasına yattı ve yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.

AMELİYATTAN SONRA YİNE SAKATLANDI

Vrsaljko, diz ameliyatından sonra 2020 yazında bir kez daha sakatlık geçirdi. Bu kez de 6 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlık durumu Perotti'yi hatırlatan Vrsaljko'ya taraftarlar karşı çıktı.