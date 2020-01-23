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F.Bahçe'den ayrılması beklenen Victor Moses, Inter takım yemeğinde görüldü

Victor Moses, İtalya'da Inter için sağlık kontrolünden geçmesine rağmen transferi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Nijeryalı yıldızın Inter takım yemeğinde yer alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

23.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:58
F.Bahçe'den ayrılması beklenen Victor Moses, Inter takım yemeğinde görüldü

'den ayrılması an meselesi olan ancak henüz Inter ile resmi sözleşme imzalamayan , dün akşam sürpriz bir fotoğraf karesinde yer aldı.

Inter'in Belçikalı golcüsü , düzenlenen takım yemeği etkinliğinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Lukaku'nun paylaştığı fotoğrafta, Manchester United'dan transfer edilen Ashley Young ve henüz resmi sözleşmeye imza atmayan Victor Moses da yer aldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

"Kardeşlerim, çocuklarım, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta Victor Moses'ın da yer alması, transferin bittiği yönünde yorumlandı.

Inter'in, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile anlaşarak Nijeryalı oyuncunun transferini duyurması bekleniyor.


Haber Videosu

: F.Bahçe'den ayrılması beklenen Victor Moses, Inter takım yemeğinde görüldü
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