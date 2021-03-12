F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı
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F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı

12.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:10

Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü bütün futbolcular çekiyor. Sarı-lacivertliler, tam 18 farklı futbolcusunun ayağından gol buldu. Golü bulunmayan iki isim fileleri havalandırırsa kulüp rekoru kırılacak. Oynama sıklıklarına bakıldığında, Kanarya'da rekoru getirecek golleri bulmaya en yakın adaylar ise, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Caner Erkin.

Sarı-lacivertliler, bu sezon tüm bölgelere önemli transferler yaptı. Forvet pozisyonu ise en çok imzanın geldiği bölge oldu. Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Kemal Ademi takviyesiyle hücum hattı baştan aşağıya yenilendi. Ancak forvetler beklentilerin çok altında kaldı. Takımın ligdeki en skorer ismi, 6 kez ağları havalandıran Mame Thiam. Onu, 5'er golle Pelkas ve Samatta takip ediyor. Fenerbahçe'de ciddi bir golcü sıkıntısı olsa da tam 18 farklı futbolcunun fileleri sarsması dikkat çekti.

19 FARKLI İSİM GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı. O dönemde Roberto Soldado, ligde 6 golle Sarı-Lacivertliler'in en skorer ismi olmuştu. O dönem büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Ayew ise 5 kez ağları sarsmıştı.

F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı

FENERBAHÇE'DE BU SEZON GOL ATANLAR

Thiam (6), Pelkas (5), Valencia (5), Cisse (4), Samatta (4), Ozan Tufan (4), Jose Sosa (3), Perotti (3), Mert Hakan (3), Sinan Gümüş (2), Serdar Aziz (2), Gökhan Gönül (2), Ferdi (1), Nazım (1), Gustavo (1), Tisserand (1), Osayi-Samuel (1), Szalai (1).

REKOR İÇİN ADAY ÇOK

Fenerbahçe'de bu sezon golü bulunmayan iki oyuncu daha bu sevinci yaşarsa, Kanarya kendi rekorunu kırmış olacak. Bu alanda adaylar; her ne kadar şu anda sakat olsa da Mesut Özil, yeni yeni forma giymeye başlayan İrfan Can Kahveci, geçen sezon Trabzonspor'da resmi maçlarda 10 kez gol sevinci yaşayan Filip Novak ile yeni affedilen Caner Erkin. Fenerbahçe'de 1994/95, 2001/02 ve 2002/03 sezonunda 17 farklı oyuncu lig maçlarında gol atarken gol rekoru kırılan 1988-89 sezonunda 12 farklı oyuncu gol atmıştı. Şampiyonluk yaşanan 2006-07 ve 2013-14'te ise 15'er farklı oyuncu ligde gol katkısı vermişti.

(FANATİK)

F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı
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