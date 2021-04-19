Ezgi Doğan: "Güzellik sektörüne yön veriyoruz"
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Ezgi Doğan: "Güzellik sektörüne yön veriyoruz"

Ezgi Doğan: 'Güzellik sektörüne yön veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, kullandıkları teknolojik aletlerin yanı sıra gelişen trendleri sürekli takip ettiklerini belirterek, "Kendi stilimizi de ortaya koyarak güzellik sektörüne yön veriyoruz" dedi.

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Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, kullandıkları teknolojik aletlerin yanı sıra gelişen trendleri sürekli takip ettiklerini belirterek, "Kendi stilimizi de ortaya koyarak güzellik sektörüne yön veriyoruz" dedi.

Aris Güzellik Merkezi'nin yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi sonrası güzellik sektörünün geleceğiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Pandemiden sonra talep patlaması olacağını vurgulayan Ezgi Doğan, "Güzellik ve sağlık sektöründe Türkiye bir cazibe merkezi durumunda. Sağlıkla ilgili hassasiyetler ve uçuş yasakları dolayısıyla ülkemize gelemeyen turistlerin pandemiden sonra adeta akın yapacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca ülkemizde de her ne kadar kadınların çoğu pandemiye rağmen güzellik merkezlerinden vazgeçmese de bunu erteleyenlerin sayısı da oldukça fazla. Pandemiden sonra bunların da devreye girmesiyle çok yoğun bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

"Hijyen konusunda daha hassas olundu"

Hijyen konusuna da değinen Doğan, "Güzellik merkezlerinde hijyen en dikkat edilmesi gereken bir husustu zaten. Pandemi ve sonrasında bu konularda çok daha hassas olunacağı belli. Pandemi bitecek olsa da artık hijyen, insanların bilinç altına iyice yerleşmiş olacaktır. Temizlik konusu artık hayatın her alanında öncelik durumunda" şeklinde konuştu.

"Yurtdışına açılacağız"

Açacakları şubeler hakkında bilgi veren Doğan, "Covid-19 nedeniyle yurtdışı şubeleşme yatırımlarımızı bir süre askıya aldık. Salgın öncesi Londra, New York ve Dubai'deki yetkililerle görüşmelerimiz vardı. Bize bazı kolaylıklar sunulacaktı. Pandemi sonrası bunu sonuçlandıracağız. Türkiye'de ise şubeleşmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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