Eyüp Sultan Belediyesinden Kilis'e Destek

İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında Kilis'e gelip çarşıda alışveriş yaparak, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile beraberindeki heyeti Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı. Yaklaşık 80 kişilik heyet ile Kilis'e gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüp Sultan halkının selamını getirdik. Yaklaşık 80 kişilik heyet ile Kilis'teyiz. Vücudumuzun bir parçası rahatsızlandığında bunu tüm vücudumuz hisseder, bizde memleketimizin bu güzel parçasındaki bu sıkıntıları hissediyoruz ve daha iyi müşahede etmek, görmek adına bugün buradayız. Buradaki garip gurabaya katkılar sunmak adına, karınca kararınca acılarını paylaşmak ve sevinçlerimizi paylaşmak adına Kilis'teyiz. Gerçekten Kilis çok güzel ve kadim bir şehir, insanları çok özel. Kardeşlerimizin yanında olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi bu çalışma bereketlenecek buna inanıyorum. Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimize çocuklarımızın yazdığı mektupları getirdik. Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Gün birlik beraberlik günü, gün paylaşım, gün birbirimize destek olmak günü, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul'dan kalkarak bize destek vermek için geldiler. Sadece Kilis insanına destek olmak, Kilis insanının yanında olduğunu göstermek için buraya geldiler. Sabahtan beri esnafımızla alışveriş yapıyoruz. Burada alınan malzemeler ihtiyaç sahibi olan ailelerimize dağıtacağız. Ben başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu - KİLİS