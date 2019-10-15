15.10.2019 21:57

- Eyüp Gözgeç: "Başarı, tesadüf değil sistemli çalışma ve azmin eseridir"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:

"Avrupa ve Dünyadaki başarımızı Olimpiyat oyunlarında alacağımız madalyalar ile bir üst seviyeye çıkarmaktır"

"Sporcularımız asker selamı vererek başarılarını Kahraman Mehmetçik'e atfetmiştir"

ANKARA - Rusya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasının ardından konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Başarı bir tesadüf değil, sistemli çalışma ve azmin eseridir" dedi.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası sonrasında Ankara'da düzenlenen basın toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa ve Dünyadaki başarımızı Olimpiyat oyunlarında alacağımız madalyalar ile bir üst seviyeye çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Takım halinde Dünya 3.üncüsü olduklarını belirten Başkan Gözgeç, "Büyük Kadınlar Boks Milli Takımımız Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen 2019 AIBA Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonasına 6 sporcuyla katılmış olup, Şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş Madalya ile tamamlayarak takım halinde Dünya 3.'sü olmuştur. 2019 Ocak ayında yapılan Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası sonrasında oluşturduğumuz Milli Takım Kafilesi TOHM Trabzon tesisleri ve Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezinde devamlı diğer ülke sporcularıyla kamp yaparak ve yurt dışı turnuvalara katılarak bu zorlu sürece hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Başarı bir tesadüf değil, sistemli çalışma ve azmin eseridir"

Geçtiğimiz aylarda İspanya ve Rusya'da ki Avrupa Şampiyonası'nda da dereceye girdiklerini hatırlatan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Başarı bir tesadüf değil, sistemli çalışma ve azmin eseridir. Milli takımımız Mart ayında yine Rusya'da yapılan 22 yaş Altı Avrupa Şampiyonasında 8 Madalya alarak takım olarak 2. oldu. Avrupa Oyunlarında ülkemizin kazandığı 2 altın madalyadan birisi boks branşında, Ağustos ayında İspanya'nın Madrid kentinde yapılan EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonasında 2 altın ve 2 bronz madalya alarak takım halinde 3. olmuştur" diye konuştu.

"Sporcularımız asker selamı vererek başarılarını Kahraman Mehmetçik'e atfetmiştir"

Madalya alan sporcuların asker selamı vererek başarılarını Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e armağan ettiğini vurgulayan Başkan Gözgeç, şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılı Olimpiyat senesi olduğu için tüm sporcular için önemli bir senedir. Federasyon olarak öncelikli planımız 2020 yılı Mart ve Mayıs aylarında yapılacak olan Olimpiyat elemelerinde mümkün olduğunca fazla sayıda kota almaktır. Sonrasında ise Avrupa ve Dünyadaki başarımızı Olimpiyat oyunlarında alacağımız madalyalar ile bir üst seviyeye çıkarmaktır. Dereceye giren sporcularımız asker selamı vererek başarılarını Kahraman Mehmetçik'e atfetmiştir. Bu başarıların gelmesinde emeği olan öncelikle sporcularımız, antrenörlerimiz, teknik personelimiz ve bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve yüce Türk halkına teşekkür ederiz."

Kaynak: İHA