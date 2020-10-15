Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu
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Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu

15.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:37
Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu

Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalırken, yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 26,1 arttı. Geçtiğimiz ay, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise İranlılara yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekonominin lokomotifinde geçen ay satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞ YÜZDE 26,1 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılar en çok konutu 2 bin 370 konut ile İstanbul'dan aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.

Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu

YABANCILAR ARASINDA EN ÇOK KONUT İRANLILARA SATILDI

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 908 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya Federasyonu, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile Kazakistan izledi.

Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu
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