Eylül ayında Eskişehir'de ithalat arttı, ihracat azaldı
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Eylül ayında Eskişehir'de ithalat arttı, ihracat azaldı

30.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:05
Eylül ayında Eskişehir'de ithalat arttı, ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre Eylül ayında Eskişehir'in ithalatı arttı, ihracatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre Eylül ayında Eskişehir'in ithalatı arttı, ihracatı azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2020 Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 2,6 artarak 69 milyon 776 bin dolar, ihracat ise yüzde 25,0 azalarak 2020 Eylül ayında 76 milyon 825 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23,0 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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