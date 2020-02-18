"EY Yılın Girişimcisi" programı için son başvuru tarihi 15 Mart

18.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:46

Türkiye'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'EY Yılın Girişimcisi' ödül programında 'Yılın Girişimcisi', 'Yılın Kadın Girişimcisi' ve 'Yılın Start-up Şirketi' kategorilerinde başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılabilecek.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir ve dünya genelinde 60'dan fazla ülkede 145 kentte düzenlenen ödül programının Türkiye finalisti, Haziran 2020'de Monako'da düzenlenecek "EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Yılın Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi ve Yılın Start-up Şirketi kategorilerinde kazananlar 9 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek Gala Gecesi'nde açıklanacak. Jüri üyeleri "EY Yılın Girişimcisi" programı kazananlarını; girişimcilik ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, finansal performans, bireysel/kurumsal sosyal sorumluluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirecek.Yılın Girişimcisi Ödülü için adaylarda şu özellikler aranacak: Türkiye'de en az iki yıldır faaliyet göstermesi100 milyon liranın üzerinde ciroya sahip olmasıAday olacak girişimcinin, şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olmasıSon üç yılda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olmasıYılın Kadın Girişimcisi Ödülü Kriterleri: Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olmasıŞirketin en az iki yıldır faaliyette olmasıÜrün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olmasıYılın Start-up Şirketi Ödülü Kriterleri: Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olmasıEn az iki en fazla beş yıldır faaliyette olmasıÜrün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratmasıSon iki mali yıl içinde yeni veya inovatif ürün, hizmet ve iş fikri ile başarı elde etmiş olması3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Kaynak: DHA