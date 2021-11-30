Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm fragmanı yayınlandı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…

Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'nin peşini bırakmaz. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Erman'ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur. Duruşmada Selçuk ve Eylül'ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina'nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder. Sanem ise Selçuk'un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural'ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır. Koray'ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır. Azra'yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur. Koray'ın bilmediği ise Neyran'ın, Azra ve Yıldırım'la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.

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