Evli Rooney'den skandal! Cinsel partideki fotoğrafları sızdırıldı

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Wayne Rooney'in Spanchat modelleriyle otelde yaptığı partinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz yıldız, sabaha kadar eğlendiği iki modelle cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddetti. Fotoğrafların sızmasıyla polisi arayan Rooney, gizli çekim yapıldığını belirterek şikayetçi oldu.

İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından Wayne Rooney, yine skandal görüntülerle gündem oldu. Alkol ve kumar düşkünlüğüyle bilinin Rooney, bu kez evliliğini tehlikeye atacak bir skandalın içinde yer aldı.

SNAPCHAT MODELLERİ

Rooney, Snapchat modelleri Tayler Ryan ve Elise Melvin ile sabaha kadar otelde parti yaptığı görüntülerin sızmasıyla dumura uğradı. Mankenler ve Rooney, cinsel ilişki iddialarını reddeti. Ancak Rooney'in modelle dudak dudağa olduğu fotoğraf tam aksini gösterdi.

"AİLEME ZARAR VERDİ"

Rooney fotoğrafların izni olmadan çekildiğini ve bunun aile yaşantısına zarar verdiğini ifade etti.

(Mynet)