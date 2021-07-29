Evleri yanan vatandaşlar: "Canımızı zor kurtardık"
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Evleri yanan vatandaşlar: "Canımızı zor kurtardık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede 5 köy boşaltılırken, Aydıncık Yenikaş Mahallesi'nde birçok ev ve sera yanarak, kullanılmaz hale geldi. Evlerinden kaçmak zorunda kalan vatandaş, yangının söndürülmesinin ardından döndüklerinde acı resimle karşılaştılar. Vatandaşlar, canlarını zor kurtardıklarını, hiçbir şey almadan bölgeden kaçtıklarını söylediler.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bugün sabah saatlerinde Aydıncık merkeze kadar inen yangın dolayısıyla birçok mahalle boşaltılırken, çok sayıda ev ve serada yanarak kül oldu. Özellikle Aydıncık Yenikaş Mahallesi'nde etkili olan yangın dolayısıyla ormanlık alan tamamen kül olurken, birçok ev ve serada hasar meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evlerinden kaçmak zorunda kalan bölgedeki vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerinde acı resimle karşılaştılar. Kiminin serası kiminin evi kiminin ise hayvanları yanmış durumda olurken, AFAD ve Kızılay ekipleri de vatandaşlara su ve yiyecek desteğinde bulunuyor. Ayrıca ekipler vatandaşların zarar tespit çalışmasına da başladı.

Evi yanan vatandaşlardan İhsan Boz, sabah ezanıyla uyandıklarını belirterek, "Dağlardan ateşlerin yükselerek geldiğini gördük. Ortalık göz gözü görmeyecek şekilde dumana büründü. Biz de can havlimizle eşyalarımızın bir kısmını alarak buradan uzaklaştık. Yangın kontrol altına alındığında geldiğimizde evimiz bu halde. Sağlığımız yerimizde" dedi.

Eşi Ümmü Boz ise bugün hiç yatmadıklarını belirterek, "O kadar duman vardı ki göz gözü görmüyordu. Sabah erken kalktığımızda karşı tepelerimiz yanıyordu. Yarım saat içinde yangın bize doğru gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra da oradan buraya geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Elimizde imkan olmadığı için hiçbir şekilde müdahale de edemedik ancak o yangından kaçmayı düşündük. Herkes kaçtı. Evimiz kullanılmaz halde. Eşyalarımın hepsi yanık durumda. 5-6 tane tavuğum vardı, onlar da gitti. Devletimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Yapar da hayvanları bırakıp kaçtıklarını vurgulayarak, "Hayvanlar burada kaldı biz canımızı kurtaralım dedik, doğru kaçtık. Ateş çünkü yanımıza kadar gelmişti. Şu anda aşağı yukarı 200 bin lira zararım var" ifadelerini kullandı.

(Koray Ünlü-Hüseyin Yıldız/İHA)

Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'
Evleri yanan vatandaşlar: 'Canımızı zor kurtardık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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