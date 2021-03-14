Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti
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Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti

14.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:45

Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyaretiTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması...

Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'da HDP binası önünde 558 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelere, kaldıkları otelde destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 216 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 558'inci gününde devam ederken, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2021 yılı fuar programlarının tanıtım lansmanı için kente gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aileleri ziyaret etti. Başkanlar, beraberlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile birlikte ziyaret ettikleri ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

'83 MİLYON EVLATLARINIZIN GELMESİNİ İSTİYOR'

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu anneleri, güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için ziyaret ettiklerini ifade ederek, 558 gündür evlat nöbetinde olan annelerimizle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kardeşlerimiz sohbet ediyorlar. İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan 'selam olsun' diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Sizlerin sıkıntılarına yardımcı olmak için buradayız. 83 milyon, evlatlarınızın gelmesini istiyor, dua ediyor dedi.

Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti
Evlat nöbetindeki ailelere, TOBB ve TESK başkanlarından destek ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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