Evinden "Tarih" Çıktı

Sivas'ta bir kişin evinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim, tıpla ilgili 7 el yazması kitap ile Osmanlı dönemine ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmada Ö.Y.Y'nin evinde arama yapıldı.

Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim, tıpla ilgili 7 el yazması kitap, Osmanlı dönemine ait 8 noter evrakı, 6 kadılık zaptı, 5 zabıt tutanağı, 5 tapu, 3 senet, bir sicil kağıdı ve bir de el yazması dua olmak üzere 29 parça halinde el yazması eser ile antika değeri olduğu tahmin edilen bir keman bulundu.

Zanlı hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen eserler ve belgeler, incelenmek üzere Sivas El Yazması Eserler Kütüphanesine gönderildi.